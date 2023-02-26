Benjamin Tweneboah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Tweneboah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Tweneboah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Tweneboah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Tweneboah 7 Eylül 1994 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Tweneboah Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benjamin Tweneboah, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Aduana Stars FC futbol takımında oynamaktadır. Aduana Stars FC takımına 12 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin Tweneboah'nin Aduana Stars FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benjamin Tweneboah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Tweneboah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Tweneboah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Tweneboah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2021 yılında Aduana Stars

Benjamin Tweneboah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Tweneboah şuan Aduana Stars FC takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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