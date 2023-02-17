Benjamin Van Den Ackerveken kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Van Den Ackerveken Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Van Den Ackerveken adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Van Den Ackerveken Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Van Den Ackerveken 29 Haziran 1995 tarihinde Seraing şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Van Den Ackerveken Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Cherry Sports yapmaktadır. Benjamin Van Den Ackerveken, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Benjamin Van Den Ackerveken'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Van Den Ackerveken Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Van Den Ackerveken isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benjamin Van Den Ackerveken Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Van Den Ackerveken futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında Standard U21

1 Temmuz 2015 yılında ASV Geel

30 Haziran 2016 yılında Standard U21

25 Ağu 2016 yılında ASV Geel

1 Temmuz 2018 yılında RFC Lüttich

Benjamin Van Den Ackerveken Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Van Den Ackerveken şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Benjamin Van Den Ackerveken Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Royale Entente Racing Club Amay, Standard de Liège (-2013)

Belçika U18 takımında 14 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U17 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U16 takımında 3 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Belçika U15 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Mart 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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