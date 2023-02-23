Benjamin Van Durmen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Van Durmen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Van Durmen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Van Durmen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Van Durmen 20 Mart 1997 tarihinde Doornik şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Van Durmen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Libera Sports yapmaktadır. Benjamin Van Durmen, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 10 Ağustos 2021 tarihinde katılmıştır. Benjamin Van Durmen'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Van Durmen Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/benjamin.vandurmen_/

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Benjamin Van Durmen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Van Durmen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Benjamin Van Durmen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Van Durmen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Mouscron

10 Ağustos 2021 yılında FC U Craiova

Benjamin Van Durmen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Van Durmen şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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