Benjamin Wallquist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Wallquist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benjamin Wallquist kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benjamin Wallquist ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benjamin Wallquist kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benjamin Wallquist Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benjamin Wallquist adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benjamin Wallquist Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benjamin Wallquist 24 Ocak 2000 tarihinde Wien şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Avusturya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benjamin Wallquist Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ROGON U23 yapmaktadır. Benjamin Wallquist, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benjamin Wallquist'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benjamin Wallquistboyu ve yaşı kaç

Benjamin Wallquist Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benjamin Wallquist isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Benjamin Wallquist Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benjamin Wallquist futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

12 Şubat 2013 yılında Admira Altyapı

2 Temmuz 2014 yılında AKA Salzb. U15

1 Temmuz 2015 yılında AKA Salzb. U16

1 Temmuz 2016 yılında AKA Salzb. U18

1 Temmuz 2017 yılında Hoffenheim U19

1 Temmuz 2019 yılında Hoffenheim II

23 Temmuz 2019 yılında RW Essen

28 Ocak 2020 yılında Juniors OÖ

1 Temmuz 2022 yılında FAC

Benjamin Wallquist kimdir

Benjamin Wallquist Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benjamin Wallquist şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

SC Brunn/Gebirge (2006-2013), Admira Wacker Mödling (2013-2014), Red Bull Salzburg (2014-2017), TSG Hoffenheim (2017-2019)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Benjamin Wallquist nereli

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