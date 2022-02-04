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Benmari ne demek, TDK'ya göre Benmari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Benmari kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Benmari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Benmari nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Benmari kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Benmari ne demek, TDK'ya göre Benmari kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Benmari ne demek? Benmari TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi benmari kelimesi. Peki benmari ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre benmari nedir, benmari kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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BENMARİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Benmari kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Benmari kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre benmari kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir kabı kaynar suya oturtmak yolu ile içindekini ısıtma veya eritme yöntemi

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