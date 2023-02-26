Bennet Bobete kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bennet Bobete Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bennet Bobete adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bennet Bobete Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bennet Bobete 31 Aralık 2000 tarihinde doğmuştur. Güney Afrika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bennet Bobete Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Marumo Gallants FC futbol takımında oynamaktadır. Marumo Gallants FC takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Bennet Bobete'nin Marumo Gallants FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Bennet Bobete Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Bennet Bobete isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Bennet Bobete Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bennet Bobete futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ekim 2021 yılında Baroka FC

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2023 yılında Marumo

Bennet Bobete Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bennet Bobete şuan Marumo Gallants FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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