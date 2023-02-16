Benno Dietze kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benno Dietze Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benno Dietze adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benno Dietze Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benno Dietze 15 Temmuz 2003 tarihinde Rostock şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benno Dietze Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benno Dietze, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hansa Rostock futbol takımında oynamaktadır. FC Hansa Rostock takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benno Dietze'nin FC Hansa Rostock ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benno Dietze Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benno Dietze isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benno Dietze Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benno Dietze futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında H. Rostock U17

1 Temmuz 2020 yılında H. Rostock U19

1 Temmuz 2022 yılında Hansa Rostock

Benno Dietze Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benno Dietze şuan FC Hansa Rostock takımında oynamakta ve 32 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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