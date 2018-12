Bennu Gerede kimdir, kaç yaşındadır? Bennu Gerede'nin oğulları

Ünlü oyuncu ve fotoğrafçı Bennu Gerede oğulları ile paylaştığı fotoğraf ile çok konuşulanlar arasına girdi. Adeta bir rock grubunu andıran Bennu Gerede ve oğulları büyük beğeni topluyor. Peki Bennu Gerede kimdir, kaç yaşındadır? Bennu Gerede ve oğullarının fotoğrafları...

BENNU GEREDE VE OĞULLARI

Köklü bir aileden gelen Canan Gerede'nin kızı başarılı fotoğrafçı Bennu Gerede'yi bir çoğumuz Survivor yarışmasından tanıyoruz. 2016'da 4 çocuğu ile birlikte Endonezya-Bali'ye yerleşme kararı alan Bennu Gerede, son zamanlarda hepsi birbirinden tarz ve başarılı olan oğulları ile paylaştığı fotoğraflar ile gündeme geldi.

Çoğu kişi için hayranlık uyandıran ve süper aile olarak tanımlanan Bennu Gerede, 1999 yılında Amsterdam'da tanışıp Mısır-Sina Çölü'nde Bedevi geleneğine göre Koray Erkayaile evlendi.

Bennu Gerede'nin 2006 yılında boşandığı Koray Erkaya'dan Dilan, Daren adında ikiz oğulları ve Miro adında bir oğlu daha var. Bennu Gerede ve Ahmet Ağaoğlu 2006 yılında bir aşk yaşadı ve bu birlikteliklerinden Gerede'nin 4. oğlu Kai dünyaya geldi.

2013 yılındaki Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında yer alan 47 yaşındaki Bennu Gerede Türkiye'de daha yakından tanınmaya başladı ve son günlerde Türkiye'nin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu.

Alem Dergisine kapak olan Bennu Gerede, dergide verdikleri pozu takipçileri ile paylaşarak altına "2019 yılına böyle güzel bir anı ile girmek, dünyadaki en sevdiğim varlıklar ile, kadar muhteşem bir duygu olamaz. En iyi fotoğrafçılarından @nihatodabasiofficial gözüne tanık olmak. 2019 hoş geldin! " notunu düştü.

Bu son gelişmeyle yeniden tüm gözleri üzerlerine toplayan Bennu Gerede, Alem Dergisi'ne verdikleri röportajda "Kabile gibiyiz" diyerek oğulları ile birbirinden güzel pozlar verdi.

Oğulları ise annelerini "Kraliçemiz", "Efsane anne", "Bahçeden beslenen muhteşem kadın", gibi sözlerle betimlediler. Bennu Gerede'nin 18 yaşındaki Dilan, Daren ve 17 yaşındaki Miro modellikle uğraşırken 2007 doğumlu en küçük oğlu Kia'nın ise abilerinden aşağı kalır yanı yok.

BENNU GEREDE KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Bennu Gerede, 30 Ağustos 1971 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Doktor bir baba ve senarist bir annenin kızı olan Gerede'nin dedesi Kurtuluş Savaşı gazisi, aynı zamanda Atatürk’ün yaveri, eski büyükelçi albay Hüsrev Gerede'dir.Ablası Şiva Fas‘da yaşamaktadır. Bennu Gerede altı aylık bebekken babasının işi nedeniyle ailecek New York‘a taşındılar. Babası Birleşmiş milletler doktoru olarak 15 yıl New York‘da görev yaptı.Lisans egitimini ABD. Newyork’da bulunan Parsons School of Art’ta fotoğrafçılık üzerine aldı.

Eğitimini tamamladıktan ablası Şiva ile birlikte İstanbul’a geldi. Mankenlik, fotomodellik, oyunculuk yaptı. Bu arada anne ve babası ölene kadar hiç boşanmamış ama ayrı yaşamaya başlamışlardır. Bennu ve ablası Teşvikiye’de annesinde kalmaktadır. Bennu Gerede, sonra bir müddet Fransa‘nın güneyine yatılı okula gitti, 4 yıl daha fotoğrafçılık üzerine eğitim aldı. Daha sonra da Türkiye’ye dönerek eğitimini aldığı fotoğrafçılık üzerine çalışmaya başladı.

Bennu Gerede, uzun yıllar New York‘ta yaşadı. Dünyanın çeşitli ülkelerinde birçok fotoğraf sergileri açtı, fotoğraflarını sergiledi.Bennu Gerede, oyunculuğa ilk adımını 1989 yılında TRT için çekilen “İz Peşinde” dizisinde canlandırdığı Füsun karakteriyle attı. İlk sinema filmi, 1991 yılında çekilen, yönetmenliğini ve senaristliğini Ersin Pertan‘ın yaptığı” Kurt Kanunu” adlı filmdir.Aşk Ölümden Soğuktur adlı İkinci filminde Kadir İnanır ile başrolde yer aldı. Bu filmin yönetmeni olan ve senaryosunu da yazan annesi Canan Gerede Altın Portakal Film Festivali’nde en iyi yönetmen Bergen‘in hikayesini anlatıyordu.Bennu Gerede, 1999 yılının yılbaşında Amsterdam‘da tanıştığı fotoğrafçı Koray Erkaya ile 1999 yılında Mısır‘da sina çölünde Bedevi geleneğine göre evlendi.

New York‘ta 2000 yılında “Daren” ve “Dilan” adında ikiz oğulları oldu. 2001 yılında “Miro” Adını verdikleri bir oğlu daha oldu. 2006 yılında ayrıldı.Bennu Gerede, bir dönem en yakın arkadaşı Zeynep Tunuslu‘nun 2001 yılında ayrıldığı eşi Ahmet Ağaoğlu’yla 2006 yılında aşk yaşamış, bu birlikteliğinden 2007’de bir de Kai adında 4. oğlu oldu.Bennu Gerede‘nin ikizleri de dahil olmak üzere tam dört oğlu var. Bennu Gerede, 19 mart 2010 tarihinde Cem Büyükhanlı ile evlendi. 6 Mayıs 2011 tarihinde boşandı.2013 yılında Panama’da yapılan, Acun Ilıcalı‘nın hazırlayıp sunduğu Survivor Ünlüler – Gönüllüler yarışmasında Ünlüler takımında Bennu Gerede de yarıştı.