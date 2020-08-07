Türk televizyon tarihinin reyting rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar yıllar sonra eski rol arkadaşlarıyla bir araya geldiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Bennu Yıldırımlar yıllar önce rol aldığı Yaprak Dökümü dizisiyle ününe ün katmıştı. Sanatçı o dönemki rol arkadaşları Halil Ergün ve Güler Ökten ile tekrar bir araya geldikleri bir fotoğrafı paylaştı.

Bennu Yıldırımlar, eski rol arkadaşlarıyla çekildiği kareyi “Geçen hafta buluştuk biz…” notuyla paylaştı.

BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

Bennu Yıldırımlar (22 Kasım 1968), Türk oyuncu. Özellikle Süper Baba'daki Elif, Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret ve 2011-2014 yılları arası rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin karakterleriyle tanınmaktadır.

Erenköy Kız Lisesi mezunudur. 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü.

1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evli ve Ada adında bir kız çocuk annesidir.

31 Mayıs 2016 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Shakespeare'ın "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır.

Şehir Tiyatroları'nda sezon boyunca sahnelenen 12. Gece oyunuyla ilgili olarak Bennu Yıldırımlar, 13 Ocak 2016 tarihinde Radikal'den Serpil Çakar'a verdiği röportajda "Shakespeare gibi büyük yazarların eserleri her zaman yoruma açıktır, bu yüzden evrenseldir. Sizin bir bakış açınız varsa, oyunu yorumlarsınız." demiştir.

Bennu Yıldırımlar’ın rol aldığı diziler:

Kadın (Hatice) – 2017-2018

Altınsoylar (Saadet) – 2016

Gönül İşleri (Servet) – 2014

Umutsuz Ev Kadınları (Nermin) – 2011-2014

Yaprak Dökümü (Fikret) – 2006-2010

Anında Görüntü Show – 2008

Kabuslar Evi – 2006

Maki (Iraz) – 2005

Aynalar (Gül) – 2004

Şapkadan Babam Çıktı (Emel) – 2002

Bir Tatlı Huzur – 2002

Tek Celse – 2002

Üzgünüm Leyla – 2001

Utanmaz Adam – 1998

Kördüğüm – 1998

Süper Baba (Elif) – 1997

Sharpe'nin İntikamı – 1996

Kopgel Taksi – 1995

Muhteşem Zango – 1994

Rifle King Kong Show – 1993

Gülen Ayva Ağlayan Nar – 1990

Gençler – 1990

Perili Köşk – 1988

Bennu Yıldırımlar’ın rol aldığı filmler:



Ahlat Ağacı (Asuman) – 2018

Ağustos Böcekleri ve Karıncalar (Selma) – 2016

Anı Yaşamak (kısa film) – 2010

Kars Öyküleri – 2010

Gökten Üç Elma Düştü – 2008

Hiç Yoktan Aşk – 2000

Ölümün El Yazısı – 1999

Eski Fotoğraflar – 1998

Kaç Para Kaç – 1998

Ağrı’ya Dönüş – 1994

Gece Melek ve Bizim Çocuklar – 1994

Adada Son Gece – 1992

Hacı Yusuf Efendi – 1987

Tiyatro oyunları:

2015 – 12. Gece – İstanbul Şehir Tiyatroları

2012 – Dar Ayakkabıyla Yaşamak – İstanbul Şehir Tiyatroları

2011 – Buluşma Yeri – İstanbul Şehir Tiyatroları

2009 – İntiharın Genel Provası – İstanbul Şehir Tiyatroları

2007 – Üç Kızkardeş – İstanbul Şehir Tiyatroları

2006 – Saygılı Yosma – İstanbul Şehir Tiyatroları

2002-2007 – Yaprak Dökümü – İstanbul Şehir Tiyatroları

2002-2003 – III. Richard – İstanbul Şehir Tiyatroları

2002- Ateş Yüzlü – İstanbul Şehir Tiyatroları

2002- Kadınlar, Savaş, Komedi – İstanbul Şehir Tiyatroları

2001-2002 – Herkes Aynı Bahçede – İstanbul Şehir Tiyatroları

1998-1999 – Huzur – İstanbul Şehir Tiyatroları

1995 – Bir Atın Öyküsü – İstanbul Şehir Tiyatroları

1994 – Askerliğim – İstanbul Şehir Tiyatroları

1990 – Üç Kızkardeş – İstanbul Şehir Tiyatroları

Ödülleri:

1994 – Ankara Film Festivali – Ağrı’ya Dönüş, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü

1996 – Bedia Muvahhit Ödülü – Bir Atın Öyküsü

1998 – İsmet Küntay Ödülü – Huzur

2000 – Sadri Alışık Ödülleri – Kaç Para Kaç

2006 – Lions Tiyatro Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Saygılı Yosma

2008 – 35. Altın Kelebek 2008 TV Yıldızları Yarışması Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu