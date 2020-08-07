Bennu Yıldırımlar'dan duygusal Yaprak Dökümü paylaşımı!
Televizyon ekranlarının efsaneleri arasında yer alan Yaprak Dökümü dizisinin oyuncuları yeniden bir araya geldi. Bennu Yıldırımlar Instagram'da eski fotoğrafların paylaşıldığı gün olan Perşembe günü duygusal bir paylaşımda bulundu.
Türk televizyon tarihinin reyting rekorları kıran dizisi Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar yıllar sonra eski rol arkadaşlarıyla bir araya geldiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Bennu Yıldırımlar yıllar önce rol aldığı Yaprak Dökümü dizisiyle ününe ün katmıştı. Sanatçı o dönemki rol arkadaşları Halil Ergün ve Güler Ökten ile tekrar bir araya geldikleri bir fotoğrafı paylaştı.
Bennu Yıldırımlar, eski rol arkadaşlarıyla çekildiği kareyi “Geçen hafta buluştuk biz…” notuyla paylaştı.
BENNU YILDIRIMLAR KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?
Bennu Yıldırımlar (22 Kasım 1968), Türk oyuncu. Özellikle Süper Baba'daki Elif, Yaprak Dökümü dizisindeki Fikret ve 2011-2014 yılları arası rol aldığı Umutsuz Ev Kadınları dizisindeki Nermin karakterleriyle tanınmaktadır.
Erenköy Kız Lisesi mezunudur. 1990 yılı Haziran ayında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. 1990-1991 yıllarında İngiltere Londra Westminster Adult Education Institute'te drama üzerine kurs gördü.
1995 yılından bu yana İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu Bülent Emin Yarar'la evli ve Ada adında bir kız çocuk annesidir.
31 Mayıs 2016 tarihinde Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda Shakespeare'ın "12. Gece" adlı oyununda Olivia karakterini canlandırmıştır.
Şehir Tiyatroları'nda sezon boyunca sahnelenen 12. Gece oyunuyla ilgili olarak Bennu Yıldırımlar, 13 Ocak 2016 tarihinde Radikal'den Serpil Çakar'a verdiği röportajda "Shakespeare gibi büyük yazarların eserleri her zaman yoruma açıktır, bu yüzden evrenseldir. Sizin bir bakış açınız varsa, oyunu yorumlarsınız." demiştir.
Bennu Yıldırımlar’ın rol aldığı diziler:
Kadın (Hatice) – 2017-2018
Altınsoylar (Saadet) – 2016
Gönül İşleri (Servet) – 2014
Umutsuz Ev Kadınları (Nermin) – 2011-2014
Yaprak Dökümü (Fikret) – 2006-2010
Anında Görüntü Show – 2008
Kabuslar Evi – 2006
Maki (Iraz) – 2005
Aynalar (Gül) – 2004
Şapkadan Babam Çıktı (Emel) – 2002
Bir Tatlı Huzur – 2002
Tek Celse – 2002
Üzgünüm Leyla – 2001
Utanmaz Adam – 1998
Kördüğüm – 1998
Süper Baba (Elif) – 1997
Sharpe'nin İntikamı – 1996
Kopgel Taksi – 1995
Muhteşem Zango – 1994
Rifle King Kong Show – 1993
Gülen Ayva Ağlayan Nar – 1990
Gençler – 1990
Perili Köşk – 1988
Bennu Yıldırımlar’ın rol aldığı filmler:
Ahlat Ağacı (Asuman) – 2018
Ağustos Böcekleri ve Karıncalar (Selma) – 2016
Anı Yaşamak (kısa film) – 2010
Kars Öyküleri – 2010
Gökten Üç Elma Düştü – 2008
Hiç Yoktan Aşk – 2000
Ölümün El Yazısı – 1999
Eski Fotoğraflar – 1998
Kaç Para Kaç – 1998
Ağrı’ya Dönüş – 1994
Gece Melek ve Bizim Çocuklar – 1994
Adada Son Gece – 1992
Hacı Yusuf Efendi – 1987
Tiyatro oyunları:
2015 – 12. Gece – İstanbul Şehir Tiyatroları
2012 – Dar Ayakkabıyla Yaşamak – İstanbul Şehir Tiyatroları
2011 – Buluşma Yeri – İstanbul Şehir Tiyatroları
2009 – İntiharın Genel Provası – İstanbul Şehir Tiyatroları
2007 – Üç Kızkardeş – İstanbul Şehir Tiyatroları
2006 – Saygılı Yosma – İstanbul Şehir Tiyatroları
2002-2007 – Yaprak Dökümü – İstanbul Şehir Tiyatroları
2002-2003 – III. Richard – İstanbul Şehir Tiyatroları
2002- Ateş Yüzlü – İstanbul Şehir Tiyatroları
2002- Kadınlar, Savaş, Komedi – İstanbul Şehir Tiyatroları
2001-2002 – Herkes Aynı Bahçede – İstanbul Şehir Tiyatroları
1998-1999 – Huzur – İstanbul Şehir Tiyatroları
1995 – Bir Atın Öyküsü – İstanbul Şehir Tiyatroları
1994 – Askerliğim – İstanbul Şehir Tiyatroları
1990 – Üç Kızkardeş – İstanbul Şehir Tiyatroları
Ödülleri:
1994 – Ankara Film Festivali – Ağrı’ya Dönüş, Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu Ödülü
1996 – Bedia Muvahhit Ödülü – Bir Atın Öyküsü
1998 – İsmet Küntay Ödülü – Huzur
2000 – Sadri Alışık Ödülleri – Kaç Para Kaç
2006 – Lions Tiyatro Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu Ödülü, Saygılı Yosma
2008 – 35. Altın Kelebek 2008 TV Yıldızları Yarışması Ödülleri – En İyi Kadın Oyuncu