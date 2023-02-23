Benny İgiehon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benny İgiehon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benny İgiehon kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benny İgiehon ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benny İgiehon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benny İgiehon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benny İgiehon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benny İgiehon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benny İgiehon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benny İgiehon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benny İgiehon 3 Kasım 1993 tarihinde Leeds şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. İngiltere uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benny İgiehon Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benny İgiehon, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Portadown FC futbol takımında oynamaktadır. Portadown FC takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benny İgiehon'nin Portadown FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benny İgiehon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benny İgiehon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2014 yılında FC Langenthal

5 Eylül 2014 yılında Alfreton

20 Aralık 2014 yılında Bradford PA

20 Ocak 2015 yılında Alfreton

1 Temmuz 2015 yılında Sheffield FC

1 Temmuz 2016 yılında Scarborough Athletic

1 Temmuz 2017 yılında Sligo Rovers

14 Şubat 2018 yılında Boston Utd

1 Temmuz 2018 yılında Kulüpsüz

3 Eylül 2018 yılında Larne FC

1 Temmuz 2019 yılında Kulüpsüz

28 Şubat 2020 yılında Finn Harps

1 Ocak 2021 yılında Dergview

17 Ocak 2022 yılında Ards FC

1 Temmuz 2022 yılında Dundela FC

13 Ocak 2023 yılında Portadown

Benny İgiehon kimdir

Benny İgiehon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benny İgiehon şuan Portadown FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Benny İgiehon nereli

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