Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında Ajax ile karşılaştı. Ajax-Beşiktaş maçının hakemi Benoit Bastien'den skandal bir karar geldi. Beşiktaş'ın Kenan Karaman ile Ajax ağlarını sarstığı pozisyona Fransız hakem Benoit Bastien faul kararı verdi. Maç, 2-0 Ajax'ın üstünlüğüyle sona erdi. Maçın ardından Benoit Bastien kimdir? | Ajax - Beşiktaş maç hakemi Benoit Bastien nereli ve kaç yaşında? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

BENOİT BASTİEN KİMDİR?

Benoît Bastien 17 Nisan 1983'de Fransa'da dünyaya geldi.

Fransız futbol hakemi Benoit Bastien kariyerine 2009 yılında başlamıştır. Genellikle Ligue 1 karşılaşmalarında görevlendirilen Bastian, 2014 yılından itibaren uluslararası karşılaşmalarda da görevlendirilmektedir.

Fransız hakem 20 Ekim 2016'da oynanan, Manchester United'ın Fenerbahçe'yi konuk ettiği UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçında da görev almıştır.

AJAX - BEŞİKTAŞ MAÇ HAKEMİ BENOİT BASTİEN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Benoît Bastien Fransızdır. 17 Nisan 1983'de dünyaya gelen Bastien 38 yaşındadır.

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