Benoit Bruggeman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benoit Bruggeman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benoit Bruggeman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benoit Bruggeman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benoit Bruggeman 5 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benoit Bruggeman Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Delomid Sport Agency yapmaktadır. Benoit Bruggeman, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Benoit Bruggeman'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benoit Bruggeman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benoit Bruggeman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Benoit Bruggeman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benoit Bruggeman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Standard U19

1 Temmuz 2015 yılında Mouscron U21

1 Temmuz 2016 yılında RFC Lüttich

Benoit Bruggeman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benoit Bruggeman şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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