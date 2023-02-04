Benoit Costil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benoit Costil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Benoit Costil kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Benoit Costil ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Benoit Costil kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benoit Costil Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benoit Costil

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benoit Costil adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benoit Costil Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benoit Costil 3 Temmuz 1987 tarihinde Caen şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benoit Costil Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SVF FOOT yapmaktadır. Benoit Costil, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

LOSC Lille futbol takımında oynamaktadır. LOSC Lille takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Benoit Costil'nin LOSC Lille ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benoit Costil Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bencostil/

Benoit Costilboyu ve yaşı kaç

Benoit Costil Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benoit Costil isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 8.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Benoit Costil Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benoit Costil futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2005 yılında SM Caen

1 Temmuz 2008 yılında Vannes

30 Haziran 2009 yılında SM Caen

1 Temmuz 2009 yılında CS Sedan

1 Temmuz 2011 yılında Rennes

1 Temmuz 2017 yılında G. Bordeaux

15 Temmuz 2022 yılında AJ Auxerre

26 Ocak 2023 yılında LOSC Lille

Benoit Costil kimdir

Benoit Costil Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benoit Costil şuan LOSC Lille takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

US Bretteville (1993–1995), SM Caen (1995–2005)

Benoit Costil Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Fransa takımında 16 numaralı formasıyla 15 Kasım 2016 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U21 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Fransa U20 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Benoit Costil nereli

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