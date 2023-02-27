Benoit Eixler kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benoit Eixler Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benoit Eixler adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benoit Eixler Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benoit Eixler 6 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benoit Eixler Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

US Hostert futbol takımında oynamaktadır. US Hostert takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Benoit Eixler'nin US Hostert ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Benoit Eixler Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benoit Eixler isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Benoit Eixler Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benoit Eixler futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında US Hostert

Benoit Eixler Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benoit Eixler şuan US Hostert takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Jeunesse Junglinster (2011-2019), US Hostert (2019-2021)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.