Benoit Nyssen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benoit Nyssen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benoit Nyssen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benoit Nyssen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benoit Nyssen 12 Eylül 1997 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Benoît Vivian Nyssen şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benoit Nyssen Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Benoit Nyssen, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Benoit Nyssen'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benoit Nyssen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benoit Nyssen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Benoit Nyssen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benoit Nyssen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında KRC Genk Altyapı

1 Temmuz 2014 yılında KRC Genk U19

1 Temmuz 2015 yılında KRC Genk U21

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

10 Ocak 2018 yılında RFCU Luxembourg

1 Temmuz 2021 yılında RFC Lüttich

Benoit Nyssen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benoit Nyssen şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Standard Lüttich, KRC Genk

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.