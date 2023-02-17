Benoit Onraet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benoit Onraet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benoit Onraet adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benoit Onraet Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benoit Onraet 12 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benoit Onraet Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Benoit Onraet, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KVC Winkel Sport futbol takımında oynamaktadır. KVC Winkel Sport takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benoit Onraet'nin KVC Winkel Sport ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benoit Onraet Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benoit Onraet isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Benoit Onraet Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benoit Onraet futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında KVC Winkel Sp.

1 Temmuz 2023 yılında KSV Oostkamp

Benoit Onraet Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benoit Onraet şuan KVC Winkel Sport takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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