Benoit Poulain kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benoit Poulain Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benoit Poulain adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benoit Poulain Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benoit Poulain 27 Temmuz 1987 tarihinde Nîmes şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benoit Poulain Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Athletics Sportmanagement yapmaktadır. Benoit Poulain, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nîmes Olympique futbol takımında oynamaktadır. Nîmes Olympique takımına 14 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Benoit Poulain'nin Nîmes Olympique ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benoit Poulain Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Benoit Poulain isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Benoit Poulain Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benoit Poulain futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2014 yılında KV Kortrijk

20 Ocak 2016 yılında Club Brugge

10 Temmuz 2019 yılında Kayserispor

6 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2020 yılında KAS Eupen

14 Temmuz 2022 yılında Nîmes Olympique

Benoit Poulain Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benoit Poulain şuan Nîmes Olympique takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.