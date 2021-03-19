Bense Soral'ın hayal kırıklığı: kripto para ile satışa sunduğu esere hiç teklif verilmedi.

Dijital varlıkların Blockchain ile imzalanarak kripto para birimleriyle satılması demek olan NFT'ye olan ilgi artmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Bensu Soral da NFT'ye dönüştürdüğü Kobe Bryant'ı resmettiği 'RIP Black Mamba' isimli eseri satışa sundu. Ancak Soral'ın Blockchain ile imzalayarak satışa sunduğu esere hiç teklif verilmedi.

SORAL'IN ESERİ HALA TEKLİF BEKLİYOR

Her Türlü dijital varlığın NFT'ye dönüşmesi mümkün ve şu an da dijital sanat dünyasında dönüşüm teknolojisi olarak kullanılıyor. Son zamanlarda oldukça popüler hale gelen NFT, ülkemizde yeni yeni karşılık bulmaya başladı. Eserlerinden birini NFT'ye dönüştüren ünlü Türk çizer Tarık Tolunay, 36 bin dolarlık teklif alarak eserini satmıştı. Ancak aynı ilgiyi Bensu Soral göremedi. İlk NFT'si OpenSea'de teklif bekleyen Soral, hayal kırıklığı yaşadı. Ünlü oyuncunun sunduğu eser, herhangi bir teklif almadı.

Eser 4 gün boyunca teklif alacak ve en yüksek teklifi veren kişiye satılacak. Eserin belirlenen en düşük teklif fiyatı 2,5 Ethereum. Bu da yaklaşık olarak 4 bin 449 dolara denk geliyor.