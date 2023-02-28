Benson Anang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benson Anang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benson Anang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benson Anang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benson Anang 1 Mayıs 2000 tarihinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benson Anang Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alpha sports Management Ltd. yapmaktadır. Benson Anang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MSK Zilina futbol takımında oynamaktadır. MSK Zilina takımına 17 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Benson Anang'nin MSK Zilina ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Benson Anang Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/anangbenson/

Benson Anang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benson Anang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benson Anang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benson Anang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

17 Temmuz 2018 yılında MSK Zilina

Benson Anang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benson Anang şuan MSK Zilina takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Benson Anang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Gana takımında 2 numaralı formasıyla 12 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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