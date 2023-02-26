Benson Shilongo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benson Shilongo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Benson Shilongo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Benson Shilongo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Benson Shilongo 18 Mayıs 1992 tarihinde Ongwediva şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Namibya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Benson Shilongo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSG yapmaktadır. Benson Shilongo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SuperSport United futbol takımında oynamaktadır. SuperSport United takımına 14 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Benson Shilongo'nin SuperSport United ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Benson Shilongo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Benson Shilongo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Benson Shilongo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Benson Shilongo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Oshakati City

1 Ocak 2011 yılında Ramblers

1 Temmuz 2011 yılında Tigers Windhoek

1 Ağustos 2012 yılında Blackburn Rovers FC

1 Temmuz 2013 yılında Tigers Windhoek

1 Temmuz 2014 yılında Gaborone United

6 Temmuz 2016 yılında Platinum Stars

17 Ocak 2018 yılında Alassiouty SC

1 Temmuz 2018 yılında Smouha

1 Ocak 2019 yılında Ismaily

1 Temmuz 2022 yılında M. Bnei Reineh

14 Eylül 2022 yılında SuperSport Utd.

Benson Shilongo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Benson Shilongo şuan SuperSport United takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Benson Shilongo Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Namibya takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 34 maçta 9 gol atmıştır.

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