Bensu Narlı'yı kim öldürdü? Serhat Kantaş kimdir? Tutuklandı mı?

Türkiye'nin en büyük yarası olan kadın cinayetlerine ne yazık ki bir yenisi eklendi. Muğla'nın Milas ilçesine bağlı Burgaz Mahallesi Tanyeri Sokak'taki bir evde meydana gelen olayda Bensu Narlı, erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Serhat Kantar tarafından hayattan koparıldı.

BENSU NARLI'YI KİM ÖLDÜRDÜ?

İddiaya göre Bensu Narlı isimli kadın ile erkek arkadaşı Serhat Kantar arasında kıskançlık nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine, Serhat K. yanında bulunan tabancayla, Narlı'yı göğsünden vurdu.

Silah seslerini duyan ve olay yerine gelen vatandaşlar durumu 112 Acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Serhat K. ise evi terk ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları muayenede Bensu Narlı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Narlı'nın cansız bedeni, olay yerindeki Cumhuriyet savcının incelemesinin ardından Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

SERHAT KANTAŞ KİMDİR? TUTUKLANDI MI?

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, Bensu Narlı'yı öldürerek hayattan koparan Serhat K. isimli kişiyle kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Serhat K.'nın çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanması bekleniyor.

(AA-İHA)

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