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Bensu Soral - Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ve Hakan Baş neden boşanıyor?

Bir süredir evlilikleri sallantıda olduğu iddia edilen Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin boşanacakları iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Peki Bensu Soral - Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ve Hakan Baş neden boşanıyor? Detaylar haberimizde...

Bensu Soral - Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ve Hakan Baş neden boşanıyor?

Evlerini ayıran Bensu Soral ve Hakan Baş çifti ihanet iddialarıyla gündeme gelmişti. İkili iddiaları yalanlasa da boşanacakları haberleri gündemden düşmüyor. Son çıkan iddialara göre ikili evliliğini kurtaramadı. Bunun üzerine Bensu Soral - Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ve Hakan Baş neden boşanıyor? soruları merak edildi. İşte detaylar...

BENSU SORAL - HAKAN BAŞ BOŞANIYOR MU?

Evliliklerin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolandığı görülen Bensu Soral ve Hakan Baş çifti geçtiğimiz aylarda ayrı yaşamaya başladı.  2018 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş boşanma kararı aldı.

Bensu Soral - Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ve Hakan Baş neden boşanıyor?

BENSU SORAL VE HAKAN BAŞ NEDEN BOŞANIYOR?

İlk olarak, Hakan Baş'ın Mina Ceren ile bir gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği gündeme gelirken ardından Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı  Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Bensu Soral - Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ve Hakan Baş neden boşanıyor?

Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" dedi. Çiftin birlikte bir arkadaşlarının düğününe katılması ise barıştıkları şeklinde yorumlandı.

Bensu Soral - Hakan Baş boşanıyor mu? Bensu Soral ve Hakan Baş neden boşanıyor?

Ancak Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; ikili evliliklerini kurtarmayı başaramadı ve boşanma kararı aldı.

Hakan Baş ile Bensu Soral davanın açılması için avukatlarıyla görüşmeye başladı.

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