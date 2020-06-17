Survivor'da dün akşam yayınlanan eleme gecesinin ardından çeyrek finale kalan 8 isim belli oldu. Elenen isim Ardaha oldu. Konseyin bir diğer önemli konusu ise bu hafta oynanacak olan 'Anlat Bakalım' oyunu oldu. Ünlüler ve yarışmacıların eşleşeceği oyunda Bensu Soral, Survivor Berkan ile eşleşti. Peki Bensu Soral kimdir? Kaç yaşında? Evli mi? Eşi kim? Nereli?

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral, 23 Mart 1991 tarihinde doğdu. İnegöl Anadolu Lisesi'nde öğrenim gördü. Sonrasında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'de grafik üzerine eğitim görmeye başladı.

İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile televizyon ekranlarına çıktı. Aynı zamanda 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırmıştır. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.

ÜNLÜLERLE ANLAT BAKALIM!

Konseyde konuşan Acun Ilıcalı, seyircilerden gelen istek üzerine ünlülerle yapılan anlaT bakalım oyununun tekrarlanacağını söyledi. Survivor 2020'nin yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

İşte yarışmacıların ünlü partnerleri;

Berkan - Bensu Soral

Nisa - Enis Arıkan

Cemal Can - Demet Özdemir

Barış - Furkan Korkmaz

Elif - Haluk Levent

Yasin - Danilo Zanna

Sercan - Eser Yenenler

Evrim - Mustafa Ceceli