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  3. Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evlilikleri sallantıda! Aralarına kara kedi girdi! İşte evleri ayırma nedenleri...

Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evlilikleri sallantıda! Aralarına kara kedi girdi! İşte evleri ayırma nedenleri...

Son olarak Show TV'de yayınlanan Cam Tavanlar dizisiyle izleyici karşısına çıkan güzel oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile evleri ayırma kararı aldığı ortaya çıktı.

Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evlilikleri sallantıda! Aralarına kara kedi girdi! İşte evleri ayırma nedenleri...

Show TV'de ekrana gelen ve geçtiğimiz günlerde final yapan Cam Tavanlar dizisinde Kubilay Aka ile başrolü paylaşan 30 yaşındaki Bensu Soral, 38 yaşındaki iş insanı eşi Hakan Baş hakkında ortaya atılan iddia magazin gündemine bomba gibi düştü.

Takvim'de yer alan habere göre 3 yıl önce hayatlarını birleştiren Soral ve Baş arasında çocuk krizi yaşandı. Baba olmak isteyen 38 yaşındaki Hakan Baş'ın bu isteğini uzun zamandır eşi Bensu Soral'la paylaştığı ancak başarılı oyuncunun kariyerine odaklandığı ve çocuk düşünmediği öğrenildi.

Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evlilikleri sallantıda! Aralarına kara kedi girdi! İşte evleri ayırma nedenleri...

ÖNCELİK KARİYERİ

Bensu Soral'ın çocuk olayına sıcak bakmaması ve "Benim için henüz erken, Daha yapmak istediğim işler var. Şimdi anne olursam kariyerim arka planda kalır" cevabı vermesi üzerine Hakan Baş'ın moralinin bozulduğu öğrenilirken çiftin evleri ayırdıkları da ortaya atılan iddialar arasında yerini aldı.

Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evlilikleri sallantıda! Aralarına kara kedi girdi! İşte evleri ayırma nedenleri...

Öte yandan Bensu Soral, geçtiğimiz yıl muhabirlerin  "Anne olmayı istiyor musunuz?" sorusuna, "Eşim Hakan'la bir çocuk çok istiyoruz. Ama her şeyin bir vakti, zamanı var. Şu an işlerime odaklandım" cevabı vermişti.

Bensu Soral ve Hakan Baş'ın evlilikleri sallantıda! Aralarına kara kedi girdi! İşte evleri ayırma nedenleri...

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