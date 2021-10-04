Bensu Soral'dan daha boşanmayan Hakan Baş gecelere aktı! Esmer güzelle yakalandı!

Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin evliliklerinin bir süredir sallantıda olduğu konuşuluyordu. Magazin dünyasının gözde çiftlerinden olan Hakan Baş ile Bensu Soral, bu dedikoduların üzerine aralarında sorun olduğunu ve herkesin saygı beklediklerini belirten bi açıklamayı sosyal medya hesabından yayınlamışlardı.

BEKARLIĞA HIZLI DÖNÜŞ

Son olarak avukatlarına anlaşmalı boşanma için dilekçe verdikleri iddia edilen ikiliden Hakan Baş bekarlığa hızlı döndü.

Takvim'in haberine göre, sevenleri ünlü iş adamının üzüntülü günler geçirdiğini düşünürken Hakan Baş önceki akşam esmer bir güzelle İstanbul gecelerine çıktı.

Hakan Baş'ın bu turu, magazin gündemine bomba gibi düştü.

BOŞANACAKLAR MI?

Evliliklerin üzerinde bir süredir kara bulutlar dolandığı görülen Bensu Soral ve Hakan Baş çifti geçtiğimiz aylarda ayrı yaşamaya başladı. 2018 yılında görkemli bir törenle hayatlarını birleştiren ünlü oyuncu Bensu Soral ile Hakan Baş boşanma kararı aldı.

İlk olarak, Hakan Baş'ın Mina Ceren ile bir gece kulübünde samimi bir şekilde eğlendiği gündeme gelirken ardından Bensu Soral'ın eski rol arkadaşı Kubilay Aka ile bir binanın çatısında çekilen fotoğrafları ortaya çıktı.

Çok geçmeden Bensu Soral ve Hakan Baş ortak bir açıklama yaparak "Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var" dedi. Çiftin birlikte bir arkadaşlarının düğününe katılması ise barıştıkları şeklinde yorumlandı.

Ancak Tv8'de yayınlanan 2. Sayfa'nın haberine göre; ikili evliliklerini kurtarmayı başaramadı ve boşanma kararı aldı.

Hakan Baş ile Bensu Soral davanın açılması için avukatlarıyla görüşmeye başladı.