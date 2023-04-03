Bent Driessen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bent Driessen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bent Driessen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Bent Driessen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Bent Driessen 17 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Hollanda uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Bent Driessen Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Utrecht U18 futbol takımında oynamaktadır. FC Utrecht U18 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Bent Driessen'nin FC Utrecht U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Bent Driessen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Bent Driessen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2020 yılında FC Utrecht U17
1 Temmuz 2021 yılında Utrecht U18
Bent Driessen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Bent Driessen şuan FC Utrecht U18 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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