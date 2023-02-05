Bento kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Bento Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Bento adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Bento Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Bento 10 Haziran 1999 tarihinde Curitiba şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya,İtalya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Bento Matheus Krepski şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Bento Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ADM Esporte yapmaktadır. Bento, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Athletico Paranaense futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Bento'nin Club Athletico Paranaense ile sözleşmesi 31 Aralık 2026 tarihinde bitmektedir.

Bento Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bento_matheus/

Bento Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Bento isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 6.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 6.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Bento Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Bento futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Athletico-PR

Bento Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Bento şuan Club Athletico Paranaense takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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