Benyamin Netanyahu'dan şok sözler: Seçimi kazanırsam orayı ilhak edeceğim!

İsrail'de 6 ayda ikinci kez erken seçime gidilecek. Nisanda az farkla birinci çıksa da koalisyon hükümeti kuramayan Likud lideri Benyamin (Bibi) Netanyahu, başbakanlık koltuğunu korumak için ilhak kartını tekrar açtı.

NETANYAHU'DAN SKANDAL SÖZLER: BATI ŞERİA'NIN ÜRDÜN VADİSİ'Nİ İLHAK EDECEĞİZ

İsrail kanallarından canlı yayımlanan açıklamada, Netanyahu, yeniden seçilirse, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ürdün Vadisi'nde ve Ölü Deniz'in kuzeyinde İsrail egemenliğini tesis etmeye niyetlendiğini duyurdu.

"ABD BASŞKANI TRUMP'IN BARIŞ PLANI, İLHAK İÇİN TARİHİ BİR FIRSAT"

Bunun için Trump'ın İsrail seçiminden sonra açıklanacak 'barış planının' ve Trump'la görüş alışverişlerinin bekleneceğini sözlerine ekledi.

"Son aylarda bu yönde diplomatik çaba yürüttüm ve gerçekleşmesi için şartlar olgunlaştı" diyen Netanyahu, Trump yönetiminin 'barış planının' 17 Eylül'deki seçimden bir kaç gün sonra açıklanacağını ve Batı Şeria ile diğer bölgeleri ilhak etmek için 'tarihi fırsat' sağlayacağını söyledi.

ERKEN SEÇİMDE SAĞCI SEÇMENLERİN OYUNU ALMAK İÇİN BİR ADIM

İsrail basını Netanyahu'nun bu vaadini, "Ülkede 17 Eylül'de yapılacak erken seçim öncesi sağcı seçmenlerin oyunu almaya yönelik bir adım" olarak yorumladı.

Zira son kamuoyu anketlerinde Netanyahu'nun partisi Likud'un az bir farkla da olsa seçimlerden ikinci parti olarak çıkacağı tahmin ediliyordu.

9 NİSAN'DA AYNI VAATTE BULUNDUĞUNDA AMERİKA'DAN DESTEK GELMİŞTİ

Netanyahu, 9 Nisan'daki genel seçimler öncesi seçimi kazanıp koalisyon hükümetini kurması halinde yine aynı vaatte bulunmuştu. ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da İsrail’in Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak etmeye "hakkı olduğunu" iddia ederek, Netanyahu'ya destek vermişti.

BATI ŞERİA'DA 250 YASA DIŞI YERLEŞİM YERİNDE 400 BİNDEN FAZLA YAHUDİ YERLEŞİMCİ İKAMET EDİYOR

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria’da 250'ye yakın yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor ve buralarda 400 binden fazla Yahudi yerleşimci ikamet ediyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

ÜRDÜN VADİSİ

Ürdün Vadisi, İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da yer alıyor.

Filistinlilerin Batı Şeria ve Gazze'de kurmak istedikleri olası Filistin devletinin doğu çeperini oluşturmasını öngördükleri Ürdün Vadisi, güneyde Ölü Deniz'den kuzeyde İsrail'in Beyt Şean kentine kadar uzanıyor.

2400 kilometrekare toprağa yayılan Ürdün Vadisi, Batı Şeria'nın yüzde 30'unu oluşturuyor.

Ürdün Vadisi, Şeria Nehri olarak da adlandırılan Ürdün Nehri'nin her iki yakasındaki verimli tarım arazilerinden meydana geldiğinden yaşamsal önemde.

Bugüne dek Filistinlilerle her türlü barış anlaşmasında Ürdün Vadisi'ni askeri kontrol altında tutmak istediklerini açıklamış olan gelmiş geçmiş İsrail hükümetlerinin Batı Şeria'yı yüzlerce Yahudi yerleşimiyle delik deşik hale getirmeleri de yaşayabilir bir Filistin devleti kurulmasını imkansız kılıyor.