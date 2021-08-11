Sunuculuğunu Diva Bülent Ersoy ve usta sanatçı Mustafa Keser'in üstlendiği müziğe ve eğlenceye doyuracak yeni program Benzemez Kimse Sana'nın hangi gün hangi kanalda ve saat kaçta ekrana geleceği merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Benzemez Kimse Bize hangi gün, hangi kanalda, saat kaçta? sorularının yanıtına haberimizde yer verdik. İşte detaylar...

BENZEMEZ KİMSE BİZE HANGİ GÜN, HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Canlı olarak Star TV'de ekrana gelecek olan Bülent Ersoy ve Mustafa Keser’in sunduğu yapımcılığını Poll Production by Polat Yağcı’nın üstlendiği Benzemez Kimse Bize programına her hafta bir konuk katılacak.

Star TV'de canlı olarak izleyiciyle buluşacak olan program Benzemez Kimse Bize, Pazar günleri saat 20.00'da ekrana gelecek...

İlk bölümüyle 15 Ağustos Pazar günü seyirci karşısına çıkacak olan Benzemez Kimse Bize programının ilk konuğu ünlü şarkıcı Yıldız Tilbe olacak...

BÜLENT ERSOY KİMDİR?

Bülent Ersoy, 9 Haziran 1952 tarihinde Malatya’da dünyaya geldi. Annesi Naciye Poyraz'dır. 1960 yılına kadar Malatya’da kaldı. Daha sonra ailesiyle birlikte İstanbul'a göç etti. Esas adı Bülent Erkoç’dur. Çok küçük yaşlardan itibaren müzikle ilgilenmeye başladı. Melahat Pars, Rıdvan Aytan gibi üstadlardan ve belediye konservatuarı hocalarından özel dersler aldı. İstanbul Belediye Konservatuarı'nı bitiren değerli sanatçı, aldığı akademik terbiye vasıtasıyla hem Tanrı vergisi sesini hem de müzikal tecrübelerini geliştirme fırsatı buldu.

İlk olarak 1970 yılında Üsküdar Fıstıkağacı’nda dönemin ilk aile gazinolarından birisi olan “Özlem” Aile Gazinosu'nda sahneye çıkarak sahne hayatına başladı. Fikret Torun’un Sunar Konser Bürosu olarak düzenlediği ses yarışmasına katılarak bu yarışmada birinciliği kazanmış ve 1000 lira para ödülü almıştır. Sonrkadar assolist olarak çalışmıştır.

Bülent Ersoy kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte Bülent Ersoy'un hayatı...

MUSTAFA KESER KİMDİR?

Mustafa Keser, 1945 yılında Elazığ’ın Maden ilçesinde doğmuştur. Kendinden dokuz yaş küçük bir de kız kardeşi vardır. İlk ve orta öğrenimini Maden ilçesinde yaptı. Lise eğitimine Diyarbakır’da Ziya Gökalp Lisesinde başladı ve Sivas’ta 4 Eylül Lisesi'nden mezun oldu. Babası müzisyen olan Mustafa Keser, ortaokul ve lise yıllarında keman, ud, bağlama gibi enstrümanları iyi derecede çalmasını öğrendi. Liseden sonra tahsiline devam edemediği için kendine müziği meslek olarak seçti.

Bu nedenle 1965 yılında İstanbul'a gitti, çeşitli şarkıcılara eşlik etti, zaman zaman da kendi çalıp şarkı söyleyerek gazinolarda çalıştı. Daha sonra askerliğini yapmak için İstanbul’dan ayrılarak acemi birliğini Manisa ’da, usta birliğini ise İzmir Narlıdere'de bitirdi.

Mustafa Keser kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır?