'Benzemez Kimse Bize' programı ile ilgili flaş gelişme! Mustafa Keser, Bülent Ersoy hakkında açtı ağzını yumdu gözünü
'Benzemez Kimse Bize' programı ile ilgili flaş gelişme! Mustafa Keser, Bülent Ersoy hakkında açtı ağzını yumdu gözünü
2 hafta önce Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan 'Benzemez Kimse Bize' programı Star TV yönetimi tarafından yayından kaldırıldı. Mustafa Keser, 2 bölüm yayınlanan program hakkında sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Mustafa Keser, Bülent Ersoy'a yüklendi. İşte detaylar...