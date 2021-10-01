'Benzemez Kimse Bize' programı ile ilgili flaş gelişme! Mustafa Keser, Bülent Ersoy hakkında açtı ağzını yumdu gözünü 2 hafta önce Star TV ekranlarında izleyici ile buluşan 'Benzemez Kimse Bize' programı Star TV yönetimi tarafından yayından kaldırıldı. Mustafa Keser, 2 bölüm yayınlanan program hakkında sosyal medya hesabında paylaşımda bulundu. Mustafa Keser, Bülent Ersoy'a yüklendi. İşte detaylar...

1 6 Türk sanat müziğinin sevilen ismi Bülent Ersoy ile ses sanatçısı Mustafa Keser'in birlikte sunduğu Benzemez Kimse Bize" programı ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.