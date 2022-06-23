Araç sahibi olan kişiler, benzine yapılan art arda zamların ardından güzel bir indirim haberi bekliyor. Benzin, LPG ve motorinde fiyatların düşüp düşmeyeceği de merak edilen sorular arasında yer aldı. Benzin fiyatları düşecek mi 2022? Benzin, LPG, motorinde indirim yapılacak mı? konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte haberin ayrıntıları...

BENZİN FİYATLARI DÜŞECEK Mİ 2022?

Son zamanlarda benzine yapılan zamların ardından, vatandaşlar fiyatların düşmesini bekliyor. Çoğu araç sahibi, arama motorlarında benzin fiyatlarının düşüp düşmeyeceğini araştırdı. Brent petrol varil fiyatlarının düşmeye başlaması, benzin fiyatlarının düşmesini sağlayabilir.

BENZİN, LPG, MOTORİNDE İNDİRİM YAPILACAK MI?

Uluslararası brent petrol piyasalarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Son olarak benzinin litre fiyatında 25 kuruşluk bir indirim yapılmıştı. Yapılan indirimin ardından, brent petrol fiyatlarının düşmesiyle birlikte benzin, LPG ve motorinde de indirim yapılması bekleniyor.