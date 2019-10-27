Benzin istasyonunda faciadan dönüldü... Akaryakıt alan otomobil alev aldı

Düzce merkeze bağlı Duraklar Köyü mevkiinde benzin istasyonundan akaryakıt alan otomobil, motor kısmından alev aldı. Benzin istasyonu çalışanları tarafından akaryakıt pompalarından uzaklaştırılan otomobil istasyon çalışanları ve itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken facia ucuz atlatıldı.

Yangın, gece saatlerinde Düzce Merkeze bağlı Duraklar köyü mevkiinde bulunan benzin istasyonunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Düzce şehir merkezinden Aydınpınar köyü istikametine gitmekte olan Erkan Furuncu'nun kullandığı 81 AAP 240 plakalı otomobil akaryakıt almak için Duraklar köyü mevkiinde akaryakıt istasyonunda durdu. Pompaya yaklaşan otomobil, yakıt aldığı esnada otomobil elektrik kontağı nedeniyle alev aldı. Alevleri gören istasyon çalışanları hemen otomobili pompalardan uzaklaştırarak kenara aldı ve yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine kısa sürede Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri geldi. İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile yangın büyümeden söndürüldü. Benzin istasyonunda facianın eşiğinden dönüldü.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlatırken, motor kısmı yanan otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA