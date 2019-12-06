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  3. Benzin istasyonunda feci patlama! Şiddeti zemini çökertti

Benzin istasyonunda feci patlama! Şiddeti zemini çökertti

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde bulunan bir benzin istasyonunda aniden patlama meydana geldi. Bölgede panik yaratan patlama anbean kameralara yansıdı.
06 Aralık 2019 Cuma 17:34

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