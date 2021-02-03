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  3. Benzin istasyonunda pompalı dehşeti!

Benzin istasyonunda pompalı dehşeti!

İzmir’in Bornova ilçesinde 23 yaşındaki Emre K. isimli bir kişi, yanında getirdiği pompalı tüfekle bir benzin istasyonunun market bölümünde soygun yapmaya kalkıştı. Şahsın yaptığı soygun benzin istasyonunun güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedilirken zanlı kısa bir süre sonra polis ekipleri tarafından yakalandı.

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03 Şubat 2021 Çarşamba 11:14
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