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Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 14 Haziran Salı akaryakıt fiyatları

Benzin, LPG ve mazot fiyatları araç sahibi olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Brent petrol fiyatlarında değişiklik, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 14 Haziran Salı akaryakıt fiyatları konu ve soru başlıkları arama motorlarında sıkça araştırıldı.

Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 14 Haziran Salı akaryakıt fiyatları

Son zamanlarda akaryakıt fiyatlarına gelen zamların ardından, benzin, LPG ve mazotun güncel fiyatları merak konusu oldu. Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 14 Haziran Salı  akaryakıt fiyatları konu ve soru başlıklarını sizler için araştırıp haberimizde yer verdik. İşte 14 Haziran Salı, benzin, LPG ve mazot fiyatları...

Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 14 Haziran Salı akaryakıt fiyatları

BENZİN, LPG, MAZOT FİYATLARI NE KADAR?

İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayıp araç sahibi olan vatandaşlar, güncel benzin, LPG ve mazot fiyatlarını merak ediyor. Uluslararası brent petrol piyasalarındaki artış ve döviz kurundaki yükseliş akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, LPG ve mazot fiyatları...

Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 14 Haziran Salı akaryakıt fiyatları

İstanbul'da benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Benzin: 28,44 TL

LPG: 12,40 TL

Motorin: 27,84

Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 14 Haziran Salı akaryakıt fiyatları

Ankara'da benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Benzin: 27,55 TL

LPG: 11,85 TL

Motorin: 25,99 TL 

Benzin, LPG, mazot fiyatları ne kadar? 14 Haziran Salı akaryakıt fiyatları

İzmir'de benzin, LPG ve motorin fiyatları:

Benzin: 27,55 TL

LPG: 11,55 TL

Motorin: 26,43 TL

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