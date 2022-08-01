Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! Akaryakıta beklenen dev indirim yolda!

Araç sahibi olan vatandaşlar, benzin, LPG ve motorine gelecek olan indirimi bekliyor. Brent petrolün varil fiyatlarının düşmesiyle birlikte, akaryakıta büyük bir indirim yapılması bekleniyor.

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Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! Akaryakıta beklenen dev indirim yolda!

Araç sahiplerinin gözü kulağı akaryakıta yapılması beklenen indirim haberinde. Dünya genelinde tüm akaryakıt fiyatlarını derinden etkileyen brent petrolün varil fiyatları düştü. Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,61 düşüşle 103,34 dolar oldu. Brent petrolün varil fiyatlarındaki düşüş akaryakıta gelecek olan indirimin habercisi olabilir.

Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! Akaryakıta beklenen dev indirim yolda!

DAHA ÖNCE NE OLMUŞTU?

30 Temmuz 2022 Pazar günü itibariyle geçerli olması beklenen LPG'nin litre fiyatına 30 kuruş zam gelmişti. Motorine, 26 Temmuz 2022 Salı günü geçerli olmak üzere 92 kuruş kuruş indirim yapılmıştı. 27 Temmuz 2022 Çarşamba günü itibarı ile benzine de 50 kuruş bir indirim yapılması söz konusu olmuştu.

Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! Akaryakıta beklenen dev indirim yolda!

İSTANBUL'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da benzin litre fiyatı: 22,25

İstanbul'da motorin litre fiyatı: 24,50 TL

İstanbul'da LPG litre fiyatı: 11,1 TL

Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! Akaryakıta beklenen dev indirim yolda!

ANKARA'DA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22,36 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı: 24,59 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı: 11.37 TL

Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! Akaryakıta beklenen dev indirim yolda!

İZMİR'DE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İzmir'de benzin litre fiyatı: 22,38 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı: 24,60TL

İzmir'de LPG litre fiyatı: 11,04 TL

Benzin, LPG ve motorin fiyatlarına indirim müjdesi! Akaryakıta beklenen dev indirim yolda!

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