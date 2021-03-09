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  3. Benzin ve motorine 30'ar kuruş zam: Pompaya yansımayacak!

Benzin ve motorine 30'ar kuruş zam: Pompaya yansımayacak!

Benzine bu gece, motorine ise yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 30'ar kuruş zam gelecek. Ancak eşel mobil sistem gereği zamlar, vatandaşın cebine yansımayacak. Bu kapsamda ÖTV benzinin litresinde 1,10 TL, motorinde ise 0,99 TL’ye ulaşacak.

Benzin ve motorine 30'ar kuruş zam: Pompaya yansımayacak!

Benzine bu gece, motorine ise yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere 30 kuruşar zam geldiği öğrenilirken eşel mobil sistem gereği zamların pompaya yansımayacağı böylece vatandaşların bu zamlardan etkilenmeyeceği belirtildi. 

Yapılan zamların ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), benzinin litresinde 1,10 TL, motorinin litresinde ise 0,99 TL'ye ulaştı.

EŞEL MOBİL SİSTEM NEDİR?

14 Mayıs 2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile akaryakıt sektöründe uygulanan sistemde 17 Mayıs 2018 tarihine ait rafineri çıkış fiyatları esas alınıyor. 

Örneğin benzin fiyatı 30 kuruş arttığında, benzindeki ÖTV 30 kuruş indirilmek suretiyle benzinin pompa fiyatı sabit tutulmaktadır.

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
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