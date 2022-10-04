Benzin ve motorine büyük zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarına zam, LPG'ye ise indirim gelmesi bekleniyor.

Rukiye Karapunar
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Benzin ve motorine büyük zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!

Dolar ve petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanmasına neden oluyor. Sektörden gelen bilgiler doğrultusunda bu geceden itibaren geçerli olmak üzere benzin ve motorin fiyatlarında araç sahiplerini üzecek zamlar bekleniyor.

YARIN GEÇERLİ OLMAYA BAŞLIYOR

5 Ekim Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 62 kuruş, motorine ise 1,10 kuruş zam, LPG'ye ise 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor.

Benzin ve motorine büyük zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin: 19,23 TL

Motorin: 23 lira 7 kuruş

LPG: 10,62 – 11,07

İZMİR

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 2 kuruş

LPG: 10,74

ANKARA

Benzin: 19,34 TL

Motorin: 23 lira 18 kuruş

LPG: 10,94 TL

Benzin ve motorine büyük zam! Gece yarısından itibaren geçerli olacak!

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