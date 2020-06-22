Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasının Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"23/06/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 24,motorinde 23 kuruş/litre pompa fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Zammın ardından benzinin litresi İstanbul'da 6,15 liradan 6,39 liraya, İzmir'de 6,21 liradan 6,45 liraya yükselecek.

Öte yandan Ankara'da ortalama 5,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 5,94 lira olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 5,66 liradan 5,89 liraya, İzmir'de 5,74 liradan 5,97 liraya yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.