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  3. Benzine gece yarası zam geldi! Yeni fiyat gece saatlerinde pompalara yansıdı

Benzine gece yarası zam geldi! Yeni fiyat gece saatlerinde pompalara yansıdı

Benzin litre fiyatına gece yarısından itibaren 78 kuruşluk zam yapıldı. Buna göre İstanbul’da benzinin litre fiyatı 21 lirayı aştı. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Benzine gece yarası zam geldi! Yeni fiyat gece saatlerinde pompalara yansıdı

104 dolar seviyelerinde başlayan brent petrol fiyatı gün içinde yüzde 1’den fazla düşerek 101 dolar seviyelerine kadar geriledi.

Petrol fiyatlarının düşmesine rağmen dün 15,25 lirayı gören dolar/TL kuru benzin fiyatlarına zam olarak yansıdı. Benzinin litre fiyatına gece yarısından geçerli olmak üzere 78 kuruşluk zam geldi. Böylelikle ortalama 21,34 lira olan benzinin litre fiyatı 21,12 liraya yükseldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrolün piyasadaki durumu sonrası akaryakıt, motorin ve benzin fiyatlarındaki son rakamlar merak ediliyor. İşte güncel fiyatlar.

Benzin ve motorine gece yarası zam geldi! Yeni fiyat sabah saatlerinde pompalara yansıdı

İSTANBUL

Benzin: 21,12 TL
Motorin (Mazot): 22,06 TL

Benzin ve motorine gece yarası zam geldi! Yeni fiyat sabah saatlerinde pompalara yansıdı

ANKARA

Benzin: 21,21 TL
Motorin (Mazot): 22,10 TL

İZMİR

Benzin: 21,23 TL
Motorin (Mazot): 22,15 TL

Bölge Gündem Editör Ekibi
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