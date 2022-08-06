Benzin ve motorine indirim geldi mi? Ne kadar indirim var? İşte güncel akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2022 Cumartesi

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorinin litre fiyatına indirim beklentisi oluştu. Bunun üzerine 6 Ağustos 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ve Benzin ve motorine indirim geldi mi? Ne kadar indirim var? sorularının yanıtları haberimizde...

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Benzin ve motorine indirim geldi mi? Ne kadar indirim var? İşte güncel akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2022 Cumartesi

Akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyen brent petrolün varil fiyatı uzun bir aranın ardından 94 dolar seviyelerine kadar geriledi. Bu durum akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştururken vatandaşlar da benzin ve motorine indirim gelip gelmediğini internet arama motorlarında araştırmaya başladılar. Bu kapsamda Benzin ve motorine indirim geldi mi? Ne kadar indirim var? sorularını yanıtı ve 6 Ağustos 2022 Cumartesi gününde güncel akaryakıt fiyatları haberimizde...

Benzin ve motorine indirim geldi mi? Ne kadar indirim var? İşte güncel akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2022 Cumartesi

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELDİ Mİ? NE KADAR İNDİRİM VAR?

6 Ağustos 2022 Cumartesi günü itibarıyla benzinin litre fiyatına 2 lira 23 kuruş, motorinin litre fiyatına 1 lira 15 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirimler pompa fiyatlarına yansıdı.

Benzin ve motorine indirim geldi mi? Ne kadar indirim var? İşte güncel akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2022 Cumartesi

İŞTE GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 6 AĞUSTOS 2022 CUMARTESİ

Benzinin litresine gelen 2 lira 23 kuruş, motorinin litre fiyatına gelen 1 lira 15 kuruşluk indirimin ardından fiyatlar değişti.

İndirimin ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 20,02 TL’ye, Ankara’da 20,13 TL’ye, İzmir’de 20,15 TL’ye geriledi.

İndirimin ardından motorinin litre fiyatı İstanbul’da 23,33 TL’ye, Ankara’da 23,44 TL’ye, İzmir’de 23,46 TL’ye geriledi.

Not: Fiyatlar akaryakıt istasyonlarına göre farklılık gösterebilir.

Benzin ve motorine indirim geldi mi? Ne kadar indirim var? İşte güncel akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2022 Cumartesi

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