Benzin ve motorine indirim geldi mi? Ne kadar indirim var? İşte güncel akaryakıt fiyatları 6 Ağustos 2022 Cumartesi Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün ardından benzin ve motorinin litre fiyatına indirim beklentisi oluştu. Bunun üzerine 6 Ağustos 2022 Cumartesi güncel akaryakıt fiyatları ve Benzin ve motorine indirim geldi mi? Ne kadar indirim var? sorularının yanıtları haberimizde...

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