Bu geceden itibaren benzin ve motorine indirim

Motorine ve benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Motorin için 8 kuruş, benzinde de 10 kuruşluk indirim bekleniyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ SEBEBİYLE

Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzinde 10, motorinde ise 8 kuruşluk indirim öngörülüyor. İndirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.