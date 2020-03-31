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Bu geceden itibaren benzin ve motorine indirim

Motorine ve benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Motorin için 8 kuruş, benzinde de 10 kuruşluk indirim bekleniyor.

Bu geceden itibaren benzin ve motorine indirim

Motorine ve benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Motorin için 8 kuruş, benzinde de 10 kuruşluk indirim bekleniyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ SEBEBİYLE

Akaryakıt fiyatlarında indirim bekleniyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzinde 10, motorinde ise 8 kuruşluk indirim öngörülüyor. İndirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.




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