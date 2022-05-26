Benzin ve motorine zam kapıda! Kontak çalıştırırken bir kez daha düşünün! Döviz kurlarındaki yükseliş, benzin ve motorin fiyatlarının da artmasına neden oluyor. Alınan bazı bilgilere göre, benzin ve motorine yakın zamanda zam gelmesi bekleniyor.

1 7 LPG fiyatlarına gelen zammın ardından akaryakıta bir zam daha geldi.