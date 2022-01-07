Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada akaryakıta bu gece itibari ile zam geleceği ifade edildi. Bu açıklama sonrası Benzin ve motorine zam mı geldi? | 1 litre benzin kaç TL? | İstanbul, Ankara, İzmir benzin fiyatları 7 Ocak 2022 Cuma soru ve konu başlıkları internette araştırılmaya başlandı. İşte ayrıntılar...

BENZİN VE MOTORİNE ZAM MI GELDİ? 7 OCAK 2022 CUMA

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada akaryakıta bu gece itibari ile zam geleceği belirtildi.

1 LİTRE BENZİN KAÇ TL? 7 OCAK 2022 CUMA

Yapılan açıklamaya göre; motorinde 94, Benzinde 63 kuruş/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış oldu.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"08/01/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 63

Motorinde 94 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

İSTANBUL BENZİN FİYATLARI 7 OCAK 2022 CUMA

EPGİS'in aktardığı bilgiye göre, Ankara'da ortalama 13,01 liradan satılan benzinin litre fiyatı 13,64 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 12,94 liradan 13,57 liraya, İzmir'de 13,02 liradan 13,65 liraya çıkacak.

ANKARA BENZİN FİYATLARI | İZMİR BENZİN FİYATLARI 7 OCAK 2022 CUMA

Öte yandan, Ankara ve İzmir'de ortalama 12,84 TL'den satılan motorinin litre fiyatı 13,78 TL olacak. Motorinin litresi İstanbul'da 12,77 liradan 13,71 TL'ye çıkacak.

Dikkat edilmesi gereken bir diğer husus dağıtım firmaları tarafından uygulanan fiyatların rekabet ve serbesti sebebiyle firmaların ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebilmesi...