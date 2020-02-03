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Benzin zammı iptal edildi

Bu gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına yansıtılacak olan 8 kuruşluk zam iptal edildi.

Benzin zammı iptal edildi

EPGİS'ten alınan bilgiye göre, TÜPRAŞ'ın ilan ettiği benzinin litre fiyatında artış öngören karar revize edildi.

Söz konusu kararla benzinin litre fiyatına yansıtılacak olan 8 kuruşluk zam iptal edilmiş olurken, benzinin litresi Ankara'da ortalama 6,80, İstanbul'da 6,73, İzmir'de ise 6,82 liradan satılmaya devam edilecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.



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