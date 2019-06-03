Benzine indirim geliyor!

Bayramdan araç kullanacaklara sevindirici haber geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından alınan bilgiye göre, Ankara'da ortalama 7,15 liradan satılan benzinin fiyatı 7,06 lira olacak.

BENZİN FİYATI 7,05'E DÜŞECEK

Benzinin litre fiyatı İstanbul'da ve İzmir'de ise 7,14 liradan 7,05 liraya düşecek. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

LPG'YE 12 KURUŞLUK İNDİRİM

LPG'ye ise 12 kuruş indirim geldi.