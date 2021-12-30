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Benzine zam mı geldi? | Benzin litre fiyatı ne kadar oldu? | EPGİS son dakika açıklaması 30 Aralık 2021 Perşembe

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklama sonrası Benzine zam mı geldi? | Benzin litre fiyatı ne kadar oldu? | EPGİS son dakika açıklaması 30 Aralık 2021 Perşembe başlıklarına ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda benzinin litre fiyatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Benzine zam mı geldi? | Benzin litre fiyatı ne kadar oldu? | EPGİS son dakika açıklaması 30 Aralık 2021 Perşembe

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklama sonrası Benzine zam mı geldi? | Benzin litre fiyatı ne kadar oldu? | EPGİS son dakika açıklaması 30 Aralık 2021 Perşembe başlıklarına ilişkin araştırma yapılmaya başlandı. Bu kapsamda benzinin litre fiyatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

BENZİNE ZAM MI GELDİ? 30 ARALIK 2021 PERŞEMBE

31 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 68 kuruş zam geldi.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası; 31 Aralık Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzinin litresine 68 kuruş zam geldiğini duyurdu.

BENZİNİN LİTRE FİYATI NE KADAR OLDU? 30 ARALIK 2021 PERŞEMBE 

Yapılan açıklamaya göre; Ankara'da ortalama 11,69 TL'den satılan benzinin litre fiyatı 12,37 lira olacak.

Benzinin litresi İstanbul'da 11,63 TL'den 12,31 TL'ye, İzmir'de 11,71 TL'den 12,39 TL'ye çıkacak.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

EPGİS SON DAKİKA AÇIKLAMASI

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Artışı

31/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Benzinde 68 KRŞ/LT

Pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur."

Son dakika | EPGİS duyurdu: Yılın son gününde benzine 68 kuruş zam gelecek

BENZİN ZAMMI NE ZAMANDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamada benzinin 31 Aralık 2021 Perşembe gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi. Böylelikle yılın son günü benzinin litresine 68 kuruş zam gelmiş oldu.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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