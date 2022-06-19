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Benzinin fiyatını yanlış yazdı, başı derde girdi! Sürücüler akın etti!

ABD'de bir benzin istasyonu çalışanı, yanlışlıkla benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazınca, hatadan faydalanmak isteyen sürücüler istasyona akın etti.

Benzinin fiyatını yanlış yazdı, başı derde girdi! Sürücüler akın etti!

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Rancho Cordova şehrindeki bir benzin istasyonunda yönetici olarak çalışan John Szczecina, benzinin galon (yaklaşık 3,7 litre) fiyatını 6,99 dolar yerine 0,69 cent olarak yazdı.

Benzinin fiyatını yanlış yazdı, başı derde girdi! Sürücüler akın etti!

ZARAR 20 BİN DOLARA MAL OLDU

Alınan bilgilere göre, Szczecina'nın hatasını fark etmesi ise neredeyse 3 saat sürdü ve durumdan faydalanmak isteyen sürücüler adeta istasyona akın etti. Çalışanın bu hatası şubeye 20 bin dolar yani yaklaşık 346 bin TL'ye patladı.

Benzinin fiyatını yanlış yazdı, başı derde girdi! Sürücüler akın etti!

UCUZA BENZİN ALANLARDAN DESTEK BEKLİYOR

Çalışan Szczecina, ondalık virgülü yanlış yere koyduğunu itiraf etti ve tüm sorumluluğu üstlendi. Çalışan ve ailesi, firmanın dava açabileceğini düşünerek, parayı geri ödeyebilmesi için internet üzerinden bağış kampanyası başlattı.

Benzinin fiyatını yanlış yazdı, başı derde girdi! Sürücüler akın etti!

Şimdiye kadar ise 4 bin 700 dolar yani yaklaşık 82 bin TL toplandı. Bağışçılar, Szczecina'nın hatasını üstlenmesinin erdemli bir davranış olduğunu söylerken bazıları da durumdan faydalanarak ucuza benzin alan kişilerin destek olması gerektiğini söyledi.

Benzinin fiyatını yanlış yazdı, başı derde girdi! Sürücüler akın etti!

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