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  3. Benzinle yıkadığı araçta sigara içmeye kalktı! Yanan araçtan kendini zor attı

Benzinle yıkadığı araçta sigara içmeye kalktı! Yanan araçtan kendini zor attı

Adana'nın Kozan ilçesinde bir oto yıkamacı benzinle bir aracı temizledikten sonra otomobilin içinde sigara içmek isteyince araç bir anda alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, aracı güçlükle söndürdü. Araç olaydan sonra kullanılmaz hale geldi.

Benzinle yıkadığı araçta sigara içmeye kalktı! Yanan araçtan kendini zor attı

 Adana’nın Kozan ilçesi Aslanpaşa Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana gelen olayda benzinle temizlik yapan oto yıkamacı otomobilde sigara içmek isteyince aracın alev alması sonucu kendini araçtan zor attı. İhbar üzerine söndürülen araç, kullanılmaz hale geldi. 

Oto yıkamacılık yapan Murat Koştur, araçlarda bulunan lekeleri temizlemek için akaryakıt istasyonundan benzin aldı. Benzin araç içerisine döküldükten sonra Murat Koştur sigara yakmak istedi. O esnada benzin alev alınca otomobili alevler sardı. Koştur kendisini dışarı atarken, olay yerine itfaiye çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Benzinle yıkadığı araçta sigara içmeye kalktı! Yanan araçtan kendini zor attıBenzinle yıkadığı araçta sigara içmeye kalktı! Yanan araçtan kendini zor attıBenzinle yıkadığı araçta sigara içmeye kalktı! Yanan araçtan kendini zor attı

Okan Gül
Video Editörü


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