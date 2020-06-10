Benzinle yıkadığı araçta sigara içmeye kalktı! Yanan araçtan kendini zor attı

Adana’nın Kozan ilçesi Aslanpaşa Mahallesi Yonca Sokak'ta meydana gelen olayda benzinle temizlik yapan oto yıkamacı otomobilde sigara içmek isteyince aracın alev alması sonucu kendini araçtan zor attı. İhbar üzerine söndürülen araç, kullanılmaz hale geldi.

Oto yıkamacılık yapan Murat Koştur, araçlarda bulunan lekeleri temizlemek için akaryakıt istasyonundan benzin aldı. Benzin araç içerisine döküldükten sonra Murat Koştur sigara yakmak istedi. O esnada benzin alev alınca otomobili alevler sardı. Koştur kendisini dışarı atarken, olay yerine itfaiye çağrıldı. Ekiplerin müdahalesi sonucunda yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.