Arabası olanlar dikkat! AB Benzinli ve dizel otomobiller için kararını verdi

Avrupa Birliği, ülkelerinde 2035 tarihi itibariyle benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin yapılmayacağına dair karara varılırken AB konseyinde ise üye ülkelerin 2035 yılıyla beraber katı karbon emisyon standartlarına getirilme yasası onaylandı. Otomobil üreticilerini yakından ilgilendiren bu kararla beraber karbon emisyonu sıfırlanması için harekete geçildi. Dizel dahil içten yanmalı motora sahip olan araçların satışı durduruldu.

AP Genel Kurulu'nda geçen ay kabul edilen ve yürürlüğe girmesi için AB ülkelerin alınan kararı onayladı. Almanya'nın başta geldiği grup ülke karşıtı çıkarken planı desteklemek adına AB'nin e-yakıt olarak hizmet veren yenilebilir enerji ve havadaki karbondioksiti yakalamayla üretimi yapılan sentetik yakıtlarla muafiyet getirilmesi istendi. Almanya ve AB Komisyonu arasında anlaşmaya varılırken AB tarafından güvence verildi. Yasanın kabulüyle beraber AB Resmi Gazetesi'nde yayımlandıktan sonra yürürlüğe gireceği bilgisi verildi.